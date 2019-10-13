2019-10-13T10:55:16+03:00
Происшествия

В Воронежской области автомобиль врезался в дерево: госпитализировано четыре человека

В том числе двое подростков 16 и 17 лет
Олег ИВАНОВ
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12 октября в Верхнемамонском районе около 23:15 в дерево въехал 25-летний житель Богучарского района на автомобиле «ВАЗ-21060». Это случилось на 27 км автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Верхний Мамон». Пока не известно, почему молодой человек не справился с управлением транспортного средства.

- В результате ДТП водитель и трое его пассажиров, 51, 16 и 17 лет, с телесными повреждениями доставлены в больницу, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 128 ДТП, из них в областном центре – 88, на федеральных трассах – 13, в районах области – 27. В 10 ДТП пострадало 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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