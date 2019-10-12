В Воронежской области схватили двоих "закладчиков"

СЕГОДНЯ 18:33 2019-10-12T18:33:00+03:00

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В Россоши задержали двоих "закладчиков". Это оказались местные жители, одному из которых - 37, второму - 20 лет. Оперативники задержали наркокурьеров в тот момент, когда они делали очередной тайник.

- У них изъяли 0,82 грамма наркотического средства, предназначенного для сбыта, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Исследование показало, что это метилэфедрон. Проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников и непосредственных заказчиков наркотических средств.

Мужчинам грозит до пятнадцати лет заключения. Оба сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU