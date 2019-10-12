Эксперты выяснили, чего боятся воронежцы

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-12T17:42:34+03:00

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Институт общественного мнения "Квалитас" провел исследование на тему главных страхов воронежцев. Горожан опрашивали методом телефонного интервью. Приняли участие 600 человек старше 18 лет.

"Чего вы боитесь больше всего? Какие опасности вызывают у вас наибольшее беспокойство?" - такие вопросы задали горожанам. 10,5% отрезали - "ничего не боюсь". Около 8% затруднились ответить. Остальные ответы составили 25 главных страхов.

16,5% опрошенных признались, что боятся социальных конфликтов - войн, беспорядков. Почти столько же высказались про тяжелые заболевания. Более 12% горожан беспокоило здоровье близких родственников. Кстати, десять лет назад результаты подобного опроса свидетельствовали, что люди больше боялись за родственников, чем за себя.

Около 9% сказали про потерю работы, 7,6% - про низкую зарплату и бедность. 7,5% отметили беспокойство о будущем детей, 6,2% - нестабильность в стране. Среди менее распространенных страхов оказались, например, одиночество (1,6%) и посягательство на личную тайну (1,2%).

ИСТОЧНИК KP.RU