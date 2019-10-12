2019-10-12T14:37:33+03:00
Звезды

Воронежец удивил наставников шоу "Голос"

Констанин Струков выбрал в наставники Сергея Шнурова
Виктор ПАВЛОВ
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Кадр шоу "Голос".Кадр шоу "Голос".
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Воронежец сумел заинтересовать всех членов жюри нового сезона шоу "Голос" во время "слепых прослушиваний". 31-летний Константин Струков исполнил композицию Sugar группы Maroon 5.

Первым к воронежскому певцу повернулся Сергей Шнуров, за ним последовали остальные наставники - Валерий Сюткин, Констинтин Меладзе и Полина Гагарина. Когда настала пора определиться с командой, Константин выбрал солиста группы "Ленинград":

- Как сказал Сергей в прошлом сезоне, "у меня будет весело и пьяно". Я к вам!

Константин - участник воронежской группы Bali. Горожанам он хорошо известен: Струков регулярно выступает в клубах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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