В Воронежской области "Лада" протаранила дерево: погибла женщина
Смертельное ДТП случилось в Лискинском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. Авария произошла вчера, 11 октября, примерно в 3.30 в селе Тресоруково.
По предварительным данным полиции, 32-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением. Машина врезалась в дерево. 42-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда врачей. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
В области за сутки зарегистрировано 157 ДТП, из них в Воронеже - 122, на федеральных трассах - 7, в районах - 28. Травмы на дорогах получили 7 человек, двое погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU