2019-10-12T10:31:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области "Лада" протаранила дерево: погибла женщина

По неясной пока причине водитель "пятерки" не справился с управлением
Виктор ПАВЛОВ
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Смертельное ДТП случилось в Лискинском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. Авария произошла вчера, 11 октября, примерно в 3.30 в селе Тресоруково.

По предварительным данным полиции, 32-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением. Машина врезалась в дерево. 42-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда врачей. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

В области за сутки зарегистрировано 157 ДТП, из них в Воронеже - 122, на федеральных трассах - 7, в районах - 28. Травмы на дорогах получили 7 человек, двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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