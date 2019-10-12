В Воронежской области закрыли зараженные скважины

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-12T09:39:16+03:00

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Судебные приставы остановили работу кооператива, который подавал воду в дома жителей Борисоглебского района. Поводом стали итоги проверки Роспотребнадзора.

Как выяснилось, вода, которая подается из артезианских скважин в водопровод, не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. В пробах нашли колиформные бактерии. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора так и не увидели программу производственного контроля за качеством воды, а также ряд других документов. Скважины были оборудованы таким образом, что их легко можно было загрязнить.

- Кооператив признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, ему назначено наказание в виде приостановления деятельности на 20 суток, - сообщают в УФССП по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU