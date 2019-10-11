2019-10-11T18:27:24+03:00
Происшествия

В Воронеже на улице Урывского опрокинулся ВАЗ-2112

Пассажира забрала "скорая"
Елена ФЕДЯШЕВА
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В пятницу, 11 октября, на улице Урывского в результате столкновения с «Ладой Х-Рей» опрокинулся автомобиль «ВАЗ-2112». По словам очевидцев, в 12-ой ехали два молодых человека. Машина подрезала «Ладу», а после ДТП перевернулась. На месте работали спасатели, они достали из салона «двенадцатой» пассажира, который получил ранения. Его забрала «скорая».

Очевидцы также сообщают, что водитель ВАЗа покинул место аварии. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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