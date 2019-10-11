Президент воронежского кинотеатра "Спартак" будет курировать разработку проекта реконструкции ТОБа

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-11T17:51:09+03:00

Михаил Носырев стал советником губернатора на общественных началах

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Президент воронежского кинотеатра «Спартак» Михаил Носырев принял предложение губернатора стать его советником на общественных началах, которое Александр Гусев сделал в ходе встречи 11 октября.

Как сообщила пресс-служба правительства области, в новом качестве Носырев займется вопросами разработки проектно-сметной документации на реконструкцию театра оперы и балета.

Стороны обсудили варианты работы труппы театра в период реконструкции здания.

ИСТОЧНИК KP.RU