Президент воронежского кинотеатра "Спартак" будет курировать разработку проекта реконструкции ТОБа
Михаил Носырев стал советником губернатора на общественных началах
фото с сайта правительства Воронежской области
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Президент воронежского кинотеатра «Спартак» Михаил Носырев принял предложение губернатора стать его советником на общественных началах, которое Александр Гусев сделал в ходе встречи 11 октября.
Как сообщила пресс-служба правительства области, в новом качестве Носырев займется вопросами разработки проектно-сметной документации на реконструкцию театра оперы и балета.
Стороны обсудили варианты работы труппы театра в период реконструкции здания.
ИСТОЧНИК KP.RU