Воронежские дорожники подарили главную сенсацию тура в Лиге Чемпионов Бизнеса

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-11T16:37:20+03:00

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9 октября прошел пятый тур осеннего сезона корпоративного чемпионата «Лига Чемпионов Бизнеса» по футболу. Напомним, в нем участвуют команды, представляющие 32 компании.

В дивизионе «A», главную сенсацию тура преподнес коллектив «ЦДС Дорога», победивший «Сбербанк» со счетом 3:1. Осечкой банкиров воспользовался мощный «Продмаркет», красиво переигравший «Росавтодор» и возглавивший Дивизион «А» – 5:2. «Нижнедевицкавтодор» разбил в пух и прах «Рудгормаш» (8:0), а «Газпроектинжиниринг» одолел «Молвест» (3:1).

В Дивизионе «B» состоялось заводское дерби. В нем «Воронежский Механический Завод» разгромил «Воронежский Пивзавод» со счетом 8:2, «Департамент дорожной деятельности» в упорнейшей битве одолел «Космос-Нефть-Газ» (3:2), «Канцлер» неожиданно уступил «Горэлектросети» (1:4), а «T-Systems» проиграл «РВК-Воронеж» (2:7).

В Дивизионе «С» «Энергетическая электроника» покуражилась над «Курьер Сервис Экспрессом» (8:2), «САФ-Нева» оказалась намного сильнее «KelloggsEXTRA» и сделала громкую заявку на место среди призеров (9:2), «ГК Боравто» победил «Промсвязьбанк» в сражении аутсайдеров (5:1), а «Прайм» получил техническое поражение за неявку на матч с «Воронежской кондитерской фабрикой».

В Дивизионе «D» с точки зрения турнирной интриги едва ли не самая запутанная ситуация. Сразу шесть команд могут побороться за первое место. Воспряла «Syngenta», переигравшая «Северсталь» (6:2), «АВА-Трейд» бросилась в погоню за лидерами после победы над «НВП-Протек» (2:1). «Автомир» переиграл «ВоронежКомплект» (5:1) и остался на первом месте, а «АГРО-Лидер» победил «Ростелеком» (5:2) и обогнал его в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU