2019-10-11T16:11:49+03:00
Происшествия

Семейные разборки в Воронеже: жена несколько раз пырнула ножом мужа

Потерпевший в больнице с проникающим ранением брюшной полости
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемая находится под подпиской о невыездеПодозреваемая находится под подпиской о невыездеФото: из архива «КП»
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Жители одного из домов на улице Лизюкова сообщили в полицию о том, что их 50-летний сосед истекает кровью. Бригада врачей обнаружила потерпевшего с проникающим ножевым ранением брюшной полости и срочно госпитализировала его. А оперативники тем временем приступили к поискам подозреваемого. Они смогли восстановить картину происшествия. Последним, кто был рядом с раненным мужчиной, оказалось его 41-летняя жена. Супруги вместе распивали спиртные напитки. Неожиданно между нами вспыхнула ссора, жена схватила кухонный нож и им несколько раз ударила мужа в живот.

- Сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции. Женщина призналась в содеянном. Свои действия она объяснила алкогольным опьянением и обидой на супруга. Орудие преступления изъято в ходе обыска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью». Женщине грозит заключение на срок до 8 лет. Она пока находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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