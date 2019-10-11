Воронежский аэропорт не получил «добро» чиновников на приаэродромную территорию

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-11T16:22:25+03:00

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Проект приаэродромной территории (ПАТ) направили на доработку. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Черноземье» со ссылкой на источник в региональном департаменте строительной политики.

Что же это за зверь такой – ПАТ? Дело в том, что в июле 2017 года вышел Федеральный закон № 135, обязывающий для каждого российского аэродрома отвести семь подзон с существенными ограничениями. К примеру, в одной нельзя размещать слишком высотные дома, в другой - нельзя оборудовать мусорные полигоны. Но особенно серьезные ограничения в седьмой подзоне. Там действуют строгие требования, касающиеся зданий, по обеспечению санитарных норм по шуму, загрязнению атмосферного воздуха и уровню электромагнитного излучения.

Общая протяженность подзон у Воронежского аэропорта – ни много, ни мало 98 тысяч гектаров. Понимания такая громадная территория у областных властей не вызвала. Проект отправили на доработку в связи с «существенными ограничениями, накладываемые на развитие Воронежа, в связи с установкой седьмой подзоны».

В воронежском аэропорту сообщили, что проект на самом деле достаточно «сырой», и идет его доработка.

Что касается других аэродромов, то на «Придаче», обслуживающей воронежский автозавод, ПАТ составляет всего 82 гектара. Возражений такая «мелочь» не вызвала. А что касается «Балтимора», то там идет реконструкция. Не до ПАТ военным сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU