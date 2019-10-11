2019-10-11T15:58:50+03:00
Звезды

Сергей Полунин привезет в Воронеж звезд мирового балета

Шоу «Сатори» пройдет 19 октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

19 октября всемирно известный артист балета Сергей Полунин привезет в столицу Черноземья нашумевшее танцевальное шоу Satori. Программа состоит из двух актов. В первом воронежцы увидят соло и дуэты звезд мирового балета.

- Как продюсер, я хочу создать платформу для артистов, хочу показывать лучших - это цель моей миссии. И для меня большая честь, что в российском туре согласились принять участие такие крутые танцоры, - отмечает Сергей Полунин. - В первом акте, в основном, будут выступать представители великой русской школы балета, в частности, Леонид Сарафанов - один из самых выдающихся исполнителей классической партии Па-де-де из балета «Дон Кихот». Леонид - обладатель удивительно чистой техники, был и остается для меня непререкаемым авторитетом. Я рад, что русскую школу классического балета в нашем шоу будет представлять именно Сарафанов со своей партнершей Елизаветой Кокоревой. Кроме того, в первом акте выступят солисты Театра Бориса Эйфмана Любовь Андреева и Олег Габышев, которые исполнят номер из балета Эйфмана «Реквием». Борис Эйфман воплощает собой настоящее искусство, самое высокое его качество - это настоящий мировой класс, очень дорогой и редкий. Для меня большая честь, что Борис Яковлевич разрешил использовать в программе свое произведение. Также в шоу «Сатори» состоится мировая премьера. Знаменитый датский танцор и хореограф Йохан Кобборг представит новое соло, которое создал специально для российского тура. Кобборг – один из лучших актеров в мировом балете, с Йоханом я сотрудничаю давно, и его новое соло АВС, мне кажется, получилось очень оригинальным.

Сам Сергей Полунин исполнит в первом акте три соло. Откроет шоу классика - «Диана и Актеон» в хореографии Агриппины Вагановой. Затем зрители увидят «Лунную сонату», созданную специально для японского фестиваля, посвященного Луне. Премьера этого соло состоялась недавно на территории древнего храма в Киото. А завершит первый акт ставшее уже легендарным соло Сергея Полунина Take Me To Church на музыку Hozier.

Второй акт шоу Сергея Полунина - собственно «Сатори». Это японский буддийский термин, обозначающий «внезапное пробуждение» или «просветление», которое можно обнаружить только через личный опыт. Satori – это проявление интуитивного опыта Сергея Полунина, благодаря которому он открыл для себя новый смысл танца в своей жизни.

В «Сатори» одним из персонажей является Мальчик. Танцевать его партию будет один из учеников Академии хореографии Севастополя, где Сергей Полунин является исполняющим обязанности ректора. Роль Мальчика репетируют девятилетние Арсений Цурко и Василий Шевченко, кто из них выйдет на сцену, пока неизвестно.

- Я по-настоящему счастлив, что мы смогли привлечь Арсения и Василия, которые поступили в Академию хореографии, они получили гранты моего Благотворительного фонда поддержки и развития искусств. У них пока нет большого опыта, но они очень талантливые! - признался Сергей Полунин.

Шоу пройдет в Event-Hall 19 октября в 19.00.

ПРОГРАММА

Первый акт. Этюды

«Диана и Актеон». Соло – Сергей Полунин. Хореография Агриппины Вагановой. Музыка Цезаря Пуни.

«Лунная соната». Соло – Сергей Полунин. Хореография Юки Ойши. Музыка Людвига ван Бетховена.

Из балета «Красная Жизель». Дуэт – Нина Змиевец и Денис Климук. Хореография Бориса Эйфмана. Музыка Альфреда Шнитке

ABC. Соло – Йохан Кобборг. Хореография Эрика Готье. Музыка Филиппа Каннихта и Эрика Готье.

Па-де-де из балета «Дон Кихот». Дуэт – Леонид Сарафанов и Елизавета Кокорева. Хореография Александра Горского. Музыка Людвига Минкуса

Дуэт из балета «Анна Каренина». Дуэт – Нина Змиевец и Денис Климук. Хореография Бориса Эйфмана. Музыка Петра Чайковского.

Take Me To Church. Соло – Cергей Полунин. Хореография Джейда Хейль-Кристофи. Музыка Hozier

Второй акт

«Сатори». Искатель – Сергей Полунин, Шо – Джулия Баро, Мать – Джанн Эстерхози, Мальчик – Арсений Цурко или Василий Шевченко, Тени – Алексей Любимов, Деян Коларов. Композитор Лоренц Денгель, режиссер Габриэль Марсель дель Веккьо, декорации Дэвида Лашапеля, художник по костюмам Анжелина Атлагик, художник по свету Константин Бинкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже до сих пор не отапливаются 145 домов
В Воронеже на улице Урывского опрокинулся ВАЗ-2112
Президент воронежского кинотеатра "Спартак" будет курировать разработку проекта реконструкции ТОБа
В Воронеже отремонтировали котельную, где в начале гола обрушилась 20-метровая труба
С 2020 года воронежским учащимся продлят период льготной покупки билетов на электрички
Глава Воронежа Вадим Кстенин проверил готовность районных комбинатов благоустройства к зиме
Школьники посадили березовую рощу в Воронежской области
Воронежские дорожники подарили главную сенсацию тура в Лиге Чемпионов Бизнеса
В Воронежской области мужчина за кражу велосипеда сел на 8 лет в колонию строгого режима
Семейные разборки в Воронеже: жена несколько раз пырнула ножом мужа
Воронежский аэропорт не получил «добро» чиновников на приаэродромную территорию
В Воронежской области пенсионеров поздравили с изумрудной свадьбой
В Воронеже отключат воду на трех улицах и в двух переулках
В Воронежской области студентам и школьникам продлили период льготного проезда на электричках
Нововоронежская АЭС: энергоблок №4 включен в сеть после завершения планового ремонта