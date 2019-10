Сергей Полунин привезет в Воронеж звезд мирового балета

СЕГОДНЯ 15:56 2019-10-11T15:58:50+03:00

19 октября всемирно известный артист балета Сергей Полунин привезет в столицу Черноземья нашумевшее танцевальное шоу Satori. Программа состоит из двух актов. В первом воронежцы увидят соло и дуэты звезд мирового балета.

- Как продюсер, я хочу создать платформу для артистов, хочу показывать лучших - это цель моей миссии. И для меня большая честь, что в российском туре согласились принять участие такие крутые танцоры, - отмечает Сергей Полунин. - В первом акте, в основном, будут выступать представители великой русской школы балета, в частности, Леонид Сарафанов - один из самых выдающихся исполнителей классической партии Па-де-де из балета «Дон Кихот». Леонид - обладатель удивительно чистой техники, был и остается для меня непререкаемым авторитетом. Я рад, что русскую школу классического балета в нашем шоу будет представлять именно Сарафанов со своей партнершей Елизаветой Кокоревой. Кроме того, в первом акте выступят солисты Театра Бориса Эйфмана Любовь Андреева и Олег Габышев, которые исполнят номер из балета Эйфмана «Реквием». Борис Эйфман воплощает собой настоящее искусство, самое высокое его качество - это настоящий мировой класс, очень дорогой и редкий. Для меня большая честь, что Борис Яковлевич разрешил использовать в программе свое произведение. Также в шоу «Сатори» состоится мировая премьера. Знаменитый датский танцор и хореограф Йохан Кобборг представит новое соло, которое создал специально для российского тура. Кобборг – один из лучших актеров в мировом балете, с Йоханом я сотрудничаю давно, и его новое соло АВС, мне кажется, получилось очень оригинальным.

Сам Сергей Полунин исполнит в первом акте три соло. Откроет шоу классика - «Диана и Актеон» в хореографии Агриппины Вагановой. Затем зрители увидят «Лунную сонату», созданную специально для японского фестиваля, посвященного Луне. Премьера этого соло состоялась недавно на территории древнего храма в Киото. А завершит первый акт ставшее уже легендарным соло Сергея Полунина Take Me To Church на музыку Hozier.

Второй акт шоу Сергея Полунина - собственно «Сатори». Это японский буддийский термин, обозначающий «внезапное пробуждение» или «просветление», которое можно обнаружить только через личный опыт. Satori – это проявление интуитивного опыта Сергея Полунина, благодаря которому он открыл для себя новый смысл танца в своей жизни.

В «Сатори» одним из персонажей является Мальчик. Танцевать его партию будет один из учеников Академии хореографии Севастополя, где Сергей Полунин является исполняющим обязанности ректора. Роль Мальчика репетируют девятилетние Арсений Цурко и Василий Шевченко, кто из них выйдет на сцену, пока неизвестно.

- Я по-настоящему счастлив, что мы смогли привлечь Арсения и Василия, которые поступили в Академию хореографии, они получили гранты моего Благотворительного фонда поддержки и развития искусств. У них пока нет большого опыта, но они очень талантливые! - признался Сергей Полунин.

Шоу пройдет в Event-Hall 19 октября в 19.00.

ПРОГРАММА

Первый акт. Этюды

«Диана и Актеон». Соло – Сергей Полунин. Хореография Агриппины Вагановой. Музыка Цезаря Пуни.

«Лунная соната». Соло – Сергей Полунин. Хореография Юки Ойши. Музыка Людвига ван Бетховена.

Из балета «Красная Жизель». Дуэт – Нина Змиевец и Денис Климук. Хореография Бориса Эйфмана. Музыка Альфреда Шнитке

ABC. Соло – Йохан Кобборг. Хореография Эрика Готье. Музыка Филиппа Каннихта и Эрика Готье.

Па-де-де из балета «Дон Кихот». Дуэт – Леонид Сарафанов и Елизавета Кокорева. Хореография Александра Горского. Музыка Людвига Минкуса

Дуэт из балета «Анна Каренина». Дуэт – Нина Змиевец и Денис Климук. Хореография Бориса Эйфмана. Музыка Петра Чайковского.

Take Me To Church. Соло – Cергей Полунин. Хореография Джейда Хейль-Кристофи. Музыка Hozier

Второй акт

«Сатори». Искатель – Сергей Полунин, Шо – Джулия Баро, Мать – Джанн Эстерхози, Мальчик – Арсений Цурко или Василий Шевченко, Тени – Алексей Любимов, Деян Коларов. Композитор Лоренц Денгель, режиссер Габриэль Марсель дель Веккьо, декорации Дэвида Лашапеля, художник по костюмам Анжелина Атлагик, художник по свету Константин Бинкин.

