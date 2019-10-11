2019-10-11T15:31:06+03:00
Общество

В Воронеже отключат воду на трех улицах и в двух переулках

Ее не будет 7,5 часов
Юрий КОЗЛОВ
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Воды не будет с 10.00 до 17.30.Воды не будет с 10.00 до 17.30.Фото: из архива «КП»
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Очередное отключение воды произойдет в Воронеже. На этот раз не повезет жителям Советского района

14 октября сотрудники «РВК-Воронеж» по заявке ДСК будут переподключать водопровод для строительного объекта по адресу: улица Конструкторов, 29/7. Из-за этих работ с 10.00 до 17.30 14 октября не будет воды по следующим адресам:

ул. Конструкторов, №№ 2-50,

ул. Крымская, №№ 6 – 16а (четная сторона),

ул. Пирогова, №№ 12, 20 – 34 (четная сторона),

пер. Бригадный,

пер. Производственный №№ 2-34 (четная сторона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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