Общественники просят власти увеличить количество автобусов на маршруте № 17 в Воронеже

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-11T14:44:46+03:00

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Общественники попросили власти Воронежа увеличить количество автобусов на маршруте №17. Жители улицы 9 января, а также соседних с ней улиц с трудом добираются на работу и учебу в Юго-Западный микрорайон. Об этом рассказали активисты ОНФ по региону в пятницу, 11 октября.

К общественникам обратились жители новых микрорайонов. Они рассказали, что нередко уже на остановках «Общежитие» и «Жемчужная улица» переполненный автобус не останавливается. Особенно сложно зимой, когда людям приходится мерзнуть в ожидании общественного транспорта по 30-40 минут.

- 17 маршрут удобен тем, что не нужно делать пересадки. Автобус выезжает из поселка Придонской, далее следует по улице 9 января, которая является одной из самых протяженных в Воронеже. Затем он идет по удобному маршруту до Юго-Западного рынка. Этот маршрут очень востребован, но в пиковые часы втиснуться в салон можно только на конечных остановках, - посетовали люди.

По словам активистов, руководство предприятие «Воронежпассажиртранс» и администрация Воронежа признают, что автобусов недостаточно, и обещают исправить ситуацию, принять дополнительных водителей для работы на маршруте. Но когда это будет - неизвестно.

Муниципалитет прорабатывает новую комплексную схему организации дорожного движения, которая затрагивает, в том числе, общественный транспорт. За счет создания сети пересадочных узлов и ряда других новшеств администрация Воронежа планирует создать максимально комфортные для пассажиров условия. Но это не означает, что в ожидании перемен люди должны толкаться в переполненных автобусах, мерзнуть на остановках. Поэтому активисты обратились в в Управление транспорта и к руководству «Воронежпассажиртранса» с просьбой увеличить количество автобусов уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU