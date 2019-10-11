Воронежских женщин пригласили на бесплатные консультации к мамологу

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-11T14:23:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Женская консультация ВКГБ №11, расположенная на улице Переверткина, 41, 15 октября проведет бесплатную акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Маммолог проконсультирует женщин со всего города в период с 12.00 до 15.00 в кабинете №6. В случае необходимость специалист даст направление для дельнейшего обследования.

В 15.00 в конференц-зале врач расскажет о мерах профилактики рака молочной железы и ранней диагностике. Специалисты напоминают, что для своевременной диагностики злокачественных новообразований необходимо ежемесячно проводить самообследование молочных желез, раз в два года проходить маммографическое обследование. Рак, выявленный на ранней стадии, излечим.

ИСТОЧНИК KP.RU