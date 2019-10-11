2019-10-11T14:09:19+03:00
Происшествия

Заведующая кафедрой Воронежского технического университета мгновенно обучила шесть узбеков русскому языку за 72 тысячи рублей

Теперь ей придется отвечать перед судом за взятку
Юрий КОЗЛОВ
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Заведующую кафедрой задержали с поличным.Заведующую кафедрой задержали с поличным.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Одна из сотрудниц Воронежского технического университета «заработала» себе уголовное дело.

По данным следствия, в октябре 2018 года к заведующей кафедрой и руководителю созданного при университете Центра русского языка, обратился бизнесмен, у которого работали иностранцы.

Предприниматель обсудил возможность сдачи шестью узбеками экзамена на знание основ русского языка, законодательства и истории России. Заведующая заявила, что может поставить им всем положительную оценку, если за каждого гастарбайтера ей заплатят по 12 тысяч рублей. Бизнесмен согласился. Однако при получении 72 тысяч корыстолюбивую женщину задержали полицейские.

Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение заведующей кафедрой. Ее дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество с использованием служебного положения», направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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