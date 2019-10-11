Владимир Нетёсов: «Депутатские приемы помогают оперативно решать проблемы, которые волнуют жителей Воронежской области»
За 9 месяцев 2019 года депутаты Воронежской областной Думы рассмотрели почти 3 тысячи обращений
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В третьем квартале 2019 года депутаты Воронежской областной Думы рассмотрели почти 900 обращений воронежцев, из которых 149 поступили в письменной форме, остальные – в ходе личных приемов в Воронежской областной Думе, региональной общественной приемной партии «Единая Россия» и в избирательных округах. Всего же за 9 месяцев было рассмотрено почти 3 тысячи обращений, поступивших в устной и письменной форме.
ИСТОЧНИК KP.RU