Воронежский зэк незаконно завладел пятью мобильниками, не выходя с зоны

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-11T13:55:10+03:00

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40-летнему заключенному, отбывающему наказание в исправительной колонии, могут добавить еще пять лет за серию мошенничеств, которые он совершил, не выходя с зоны.

По версии следствия, заключенный с помощью незаконно приобретенного сотового телефона находил на сайте бесплатных объявлений предложения по продаже телефонов. Обвиняемый созванивался с продавцами и договаривался о встрече, но потом перезванивал, сообщая о невозможности приехать. Вместо себя злоумышленник присылал женщину, которая забирала телефон взамен на обещание покупателя оплатить покупку. Конечно, никто из доверчивых продавцов денег не дождался. Таким образом зэк обманул пять человек на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Обвиняемый свою вину полностью признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд г. Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU