Воронежский таможенник за взятки рассылал СМС с дислокацией постов

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-11T13:11:45+03:00

Материалы дела передали в суд на рассмотрение Фото: из архива «КП»

За восемь месяцев он таким образом «заработал» 1,5 миллиона рублей

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В Воронеже перед судом предстанет бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам спецотдела быстрого реагирования Воронежской таможни. Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия в период с июня 2017 года по февраль 2018 года таможенник, находясь в командировке в Смоленской области, с помощью СМС регулярно за плату сообщал взяткодателю конфиденциальную информацию о дислокации мобильных либо изменении маршрутов несения службы в приграничной зоне, чтобы фуры с плодоовощной продукцией могли беспрепятственно пересекать границу.

Общая сумма полученных средств составила 1,5 миллиона рублей. Расследование уголовного дела завершено, материалы передали на рассмотрение в Коминтерновский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU