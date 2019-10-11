Воронежский таможенник за взятки рассылал СМС с дислокацией постов
В Воронеже перед судом предстанет бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам спецотдела быстрого реагирования Воронежской таможни. Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия в период с июня 2017 года по февраль 2018 года таможенник, находясь в командировке в Смоленской области, с помощью СМС регулярно за плату сообщал взяткодателю конфиденциальную информацию о дислокации мобильных либо изменении маршрутов несения службы в приграничной зоне, чтобы фуры с плодоовощной продукцией могли беспрепятственно пересекать границу.
Общая сумма полученных средств составила 1,5 миллиона рублей. Расследование уголовного дела завершено, материалы передали на рассмотрение в Коминтерновский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU