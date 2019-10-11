В Коминтерновском районе Воронежа на семи АЗС запретили продавать пиво
И сняли с реализации 45 литров сомнительной алкогольной продукции
фото управы Коминтерновского района
Изменить размер текста:
В ходе совместных рейдов сотрудников управы и полицейских на территории Коминтерновского района запретили продажу пива на семи АЗС «ВТК». Кроме того, из реализации на АЗС «Калина Ойл» на улице Беговой изъяли 25 литров пива, а из торговой точки сети «Живое пиво» на улице 45-ой Стрелковой дивизии, 267 – 20 литров крепкого алкоголя. Вся эта продукция продавалась без лицензии.
- Сотрудниками отдела полиции №2 во время рейдов только в сентября было изъято 120 литров пива, - отметили в управе Коминтерновского района. - Работа в этом направлении продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU