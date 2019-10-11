2019-10-11T12:19:29+03:00
Общество

Жители района в Воронежской области останутся без воды на 20 суток

Пробы питьевой воды из артезианских скважин и в водопроводе не соответствуют нормам
Юлия ДИДЕНКО
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В Борисоглебском районе на 20 суток приостановили работу обслуживающего потребительского кооператива «Боганской». Пробы питьевой воды из артезианских скважин и в водопроводе не соответствуют нормам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в пятницу, 11 октября.

Проверку проводили сотрудники Роспотребнадзора. Они обнаружили, что вода, которая подается из артезианских скважин в водопровод для обеспечения хозяйственно-питьевых целей населения, не соответствует нормам по микробиологическим показателям. В пробах воды нашли колиформные бактерии, которые должны отсутствовать.

Кроме того, проверка выявила и другие нарушения. Так, не была составлена программа производственного контроля за качеством водопроводной воды. Не осуществлялся и производственный контроль за качеством воды. Работники, обслуживающие водопровод, не проходили медицинский осмотр. Также не ограждалась территория первого пояса зоны санитарной охраны, а сами артезианские скважины оборудованы без учета предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через устья скважин.

ОПК «Боганской» признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). Деятельность кооператива приостановили до устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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