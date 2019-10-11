2019-10-11T11:30:25+03:00
Общество

Воронежцам предлагают написать краеведческий диктант

Свои знания можно проверить 12 октября
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Областная научная библиотека имени И. С. Никитина проведет «Воронежский краеведческий диктант» 12 октября. Как сообщают организаторы, с помощью этой акции они хотят привлечь молодое поколение к изучению истории Воронежа.

Поучаствовать может любой желающий бесплатно. Все, что нужно сделать: прийти в субботу в Никитинскую библиотеку к 14.00. Диктант пройдет в кабинете № 301. Он будет состоять из 30 тестовых вопросов на историческую и культурную темы. На выполнение заданий участникам отведено 45 минут.

Освежить знания перед написанием диктанта можно в кабинете №406. Там представлена вся необходимая литература. Узнать дополнительную информацию об акции можно по телефону: +7 (473) 255-43-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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