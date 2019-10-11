2019-10-11T10:18:32+03:00
Происшествия

В Воронежской области пенсионер на иномарке сбил женщину

С тяжелыми травмами ее отвезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
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Женщину отвезли в местную больницу.Женщину отвезли в местную больницу.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 10 октября, около восьми утра в Поворино у дома № 119а на улице Советской иномарка сбила женщину.

- 66-летний житель Поворино, управлявший «Митсубиси Каризма», не успел затормозить либо объехать шедшую впереди 53-летнюю женщину - она тоже из этого райцентра. Ранения оказались тяжелыми. Женщину отвезли в местную больницу, по нашей информации, она жива, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Всего 10 октября зарегистрировали 160 ДТП. 119 из них произошли в Воронеже, 34 – в районах области, 7 – на федеральных трассах. В девяти авариях были ранены 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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