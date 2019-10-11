В Воронежской области сгорел жилой дом
К счастью, никто не погиб
От дома практически ничего не осталось.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В пятницу, 11 октября, в 4.19 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в поселке Елань-Коленовский Новохоперского района. Горел жилой дом.
- На место пожара выезжали восемь человек на двух машинах, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – К моменту приезда огонь охватил всю крышу, она рухнула. Наши сотрудники не допустили дальнейшего распространения пламени. Пожар потушили в 5.13. В жилом доме 10x9 метров остались только стены и веранда, также сильно поврежденная огнем. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.
ИСТОЧНИК KP.RU