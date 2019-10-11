2019-10-11T09:50:18+03:00
Происшествия

В Воронежской области сгорел жилой дом

К счастью, никто не погиб
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
От дома практически ничего не осталось.От дома практически ничего не осталось.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 11 октября, в 4.19 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в поселке Елань-Коленовский Новохоперского района. Горел жилой дом.

- На место пожара выезжали восемь человек на двух машинах, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – К моменту приезда огонь охватил всю крышу, она рухнула. Наши сотрудники не допустили дальнейшего распространения пламени. Пожар потушили в 5.13. В жилом доме 10x9 метров остались только стены и веранда, также сильно поврежденная огнем. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцам предлагают написать краеведческий диктант
В Воронежской области за четыре года построят 20 газозаправок
Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом Кошелёк Pay
В Воронеже строители онкоцентра отрыли загадочные старинные тоннели
Новый детский сад в Подклетном появился благодаря помощи сенатора Сергея Лукина
В Воронежской области пенсионер на иномарке сбил женщину
На выходных в Воронеже немного потеплеет
Губернатор разрешил жителям Воронежской области ездить в леса и жарить шашлыки на природе
Общественники: «В Воронеже из-за нового газона может взорваться газ»
Выставка «Сокровища музеев России» проведет для воронежцев лекции, занятия и кинопоказы
Воронежские умельцы прикладного творчества покажут свое мастерство на конкурсе
Воронежцам расскажут, как создавался музей имени Крамского в Острогожске
Воронежский «Буран» победил ижевскую «Ижсталь»
В Воронеже раненого перепела сняли с козырька здания
Воронежцам покажут спектакль о японской актрисе Томоми Орита
Воронежская гимнастка взяла бронзу чемпионата мира в индивидуальном многоборье
В Воронеже пройдет конкурс «Виртуозы Черноземья»
Воронежцы увидят тактильные картины на выставке «Сокровища музеев России»
В Воронежское водохранилище выпустят мальков на 2,5 млн рублей
Отопительный сезон - 2019: в Воронеже с холодными батареями остаются меньше 250 домов
Усиление контроля за жильем детей-сирот и налоговые преференции для организаций: итоги заседания Воронежской облдумы
Воронежцам покажут архангельские спектакли
Рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило рейтинги Альфа-Банка на уровне BB+ и изменило прогноз по рейтингам на «Позитивный»
Воронежцы на день раньше официального старта в прокате увидят "Мысленный волк" Валерии Гай Германики