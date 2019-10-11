В Воронежской области сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-11T09:50:18+03:00

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В пятницу, 11 октября, в 4.19 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в поселке Елань-Коленовский Новохоперского района. Горел жилой дом.

- На место пожара выезжали восемь человек на двух машинах, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – К моменту приезда огонь охватил всю крышу, она рухнула. Наши сотрудники не допустили дальнейшего распространения пламени. Пожар потушили в 5.13. В жилом доме 10x9 метров остались только стены и веранда, также сильно поврежденная огнем. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.

ИСТОЧНИК KP.RU