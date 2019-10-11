Губернатор разрешил жителям Воронежской области ездить в леса и жарить шашлыки на природе
В Воронежской области отменили особый противопожарный режим, действовавший с 30 апреля. Соответствующее постановление, датированное 9 октября, подписал губернатор Александр Гусев.
Это хорошая новость для любителей отдыха на природе. Теперь, одевшись потеплее, можно поехать на машине в лес или на дачу и пожарить там шашлыки. Ранее за эти действия могли оштрафовать: обычных людей на 2-4 тысячи рублей, должностных лиц – на 15-30 тысяч, а юридических – и вовсе на 400-500 тысяч.
Меры предосторожности были связаны с сильной опасностью пожаров и отсутствием у многих привычки нормально тушить костры. Теперь прошли дожди, и необходимость особого режима отпала.
ИСТОЧНИК KP.RU