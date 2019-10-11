2019-10-11T11:31:04+03:00
Общество

Общественники: «В Воронеже из-за нового газона может взорваться газ»

В то же время в мэрии утверждают, что никакой опасности нет
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Жители Южно-Моравской боятся нового газона, в управе уверяют, что строят только пешеходную дорожку.Жители Южно-Моравской боятся нового газона, в управе уверяют, что строят только пешеходную дорожку.Фото: с сайта Общероссийского народного фронта.
Изменить размер текста:

Жители дома № 70 по улице Южно-Моравской Советского района бьют тревогу. Рядом с ними строят новую пешеходную дорожку. Вроде бы хорошо. Однако люди боятся, что рядом с дорожкой обустроят газон, по которому будут стекать осадки. А рядом колодец магистрального водопровода и защитное оборудование газопровода.

- Раньше вода стекала вниз по асфальту проезда внутри двора, ограниченного бордюром. Теперь у потока появилось еще одно русло – будущий газон. Еще нынешней осенью грунт может смыть к соседним домам, – считают местные жители.

Люди обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты посоветовались со специалистами. Они сообщили, что если новый газон будет периодически оказываться под водой, то возрастает вероятность выхода газовой трубы из строя. А значит, вероятна утечка и даже взрыв газа.

В то же время в мэрии и управе Советского района полагают, что для беспокойства людей нет причин. Власти уверяют, что в этом месте планируют только пешеходную дорожку, ведущую к школе № 83, без газона. Работы ведут сотрудники ООО «Воронежкамень». Пешеходную дорожку должны сделать до конца октября. Кроме того, в управе сообщили, что ее планируют оборудовать водоотводными лотками длиной от 20 до 25 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцам предлагают написать краеведческий диктант
В Воронежской области за четыре года построят 20 газозаправок
Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом Кошелёк Pay
В Воронеже строители онкоцентра отрыли загадочные старинные тоннели
Новый детский сад в Подклетном появился благодаря помощи сенатора Сергея Лукина
В Воронежской области пенсионер на иномарке сбил женщину
В Воронежской области сгорел жилой дом
На выходных в Воронеже немного потеплеет
Губернатор разрешил жителям Воронежской области ездить в леса и жарить шашлыки на природе
Выставка «Сокровища музеев России» проведет для воронежцев лекции, занятия и кинопоказы
Воронежские умельцы прикладного творчества покажут свое мастерство на конкурсе
Воронежцам расскажут, как создавался музей имени Крамского в Острогожске
Воронежский «Буран» победил ижевскую «Ижсталь»
В Воронеже раненого перепела сняли с козырька здания
Воронежцам покажут спектакль о японской актрисе Томоми Орита
Воронежская гимнастка взяла бронзу чемпионата мира в индивидуальном многоборье
В Воронеже пройдет конкурс «Виртуозы Черноземья»
Воронежцы увидят тактильные картины на выставке «Сокровища музеев России»
В Воронежское водохранилище выпустят мальков на 2,5 млн рублей
Отопительный сезон - 2019: в Воронеже с холодными батареями остаются меньше 250 домов
Усиление контроля за жильем детей-сирот и налоговые преференции для организаций: итоги заседания Воронежской облдумы
Воронежцам покажут архангельские спектакли
Рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило рейтинги Альфа-Банка на уровне BB+ и изменило прогноз по рейтингам на «Позитивный»
Воронежцы на день раньше официального старта в прокате увидят "Мысленный волк" Валерии Гай Германики