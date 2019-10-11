Общественники: «В Воронеже из-за нового газона может взорваться газ»

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-11T11:31:04+03:00

В то же время в мэрии утверждают, что никакой опасности нет

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Жители дома № 70 по улице Южно-Моравской Советского района бьют тревогу. Рядом с ними строят новую пешеходную дорожку. Вроде бы хорошо. Однако люди боятся, что рядом с дорожкой обустроят газон, по которому будут стекать осадки. А рядом колодец магистрального водопровода и защитное оборудование газопровода.

- Раньше вода стекала вниз по асфальту проезда внутри двора, ограниченного бордюром. Теперь у потока появилось еще одно русло – будущий газон. Еще нынешней осенью грунт может смыть к соседним домам, – считают местные жители.

Люди обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты посоветовались со специалистами. Они сообщили, что если новый газон будет периодически оказываться под водой, то возрастает вероятность выхода газовой трубы из строя. А значит, вероятна утечка и даже взрыв газа.

В то же время в мэрии и управе Советского района полагают, что для беспокойства людей нет причин. Власти уверяют, что в этом месте планируют только пешеходную дорожку, ведущую к школе № 83, без газона. Работы ведут сотрудники ООО «Воронежкамень». Пешеходную дорожку должны сделать до конца октября. Кроме того, в управе сообщили, что ее планируют оборудовать водоотводными лотками длиной от 20 до 25 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU