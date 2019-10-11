Воронежские умельцы прикладного творчества покажут свое мастерство на конкурсе

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-11T08:17:42+03:00

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По 14 октября в КДЦ «Северный» (Московский пр., 131) пройдет конкурс-фестиваль "Движение вверх!", посвященный декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству и моделированию. На нем свое творчество представят мастера-умельцы, а также театры и студии моды.

Воронежцы могут не только посмотреть, но и поучиться у мастеров на открытых уроках: 11 октября с 14.00 до 18.00, 12 октября с 13.00 до 16.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU