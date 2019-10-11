Воронежцам расскажут, как создавался музей имени Крамского в Острогожске

СЕГОДНЯ 00:28 2019-10-11T00:28:54+03:00

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16 октября воронежцев приглашают на лекцию «Провинциальный музей - памятник великому художнику». Директор Острогожского историко-художественного музея имени Крамского Марина Пилипенко расскажет об истории создания и развития одного из первых провинциальных художественных музеев страны, созданных по инициативе общественности, в память о выдающемся земляке - художнике Иване Крамском.

Лекция пройдет в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской», начало в 18.30, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU