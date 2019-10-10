2019-10-10T20:03:31+03:00
Звезды

Воронежцам покажут спектакль о японской актрисе Томоми Орита

Постановку можно посмотреть в книжном клубе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
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9 ноября в книжном клубе «Петровский» покажут премьеру спектакля "Макото". Постановка основана на реальных событиях: это исповедь японской актрисы Томоми Орита, которая приехала в Россию и осталась жить в Москве.

- Спектакль балансирует на грани слова и танца, на грани счастья и отчаяния. Шаг за шагом разматывается клубок воспоминаний, счастье сменяется болью, боль - отчаянием, отчаяние надеждой. Героиня выставляет счет миру, недополученной любви. Но чем больше претензий, тем яснее становится, что это счет к себе, что она так и не научилась любить. И нужна предельная искренность, даже жестокость, чтобы где-то в глубине себя, на донышке своего сердца, обнаружить искру любви, - рассказали о постановке организаторы.

В спектакле играет Мария Беккер. Музыкальное сопровождение для спектакля - традиционный японский инструмент кото, который до наших дней дошел в практически неизменном виде - это 13-ти струнный инструмент, изготовленный из дерева павлония. Игра осуществляется с помощью специальных когтей-плекторов, именуемых цумэ.

Спектакль пройдет 9 ноября в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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