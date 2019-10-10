В Воронеже пройдет конкурс «Виртуозы Черноземья»

СЕГОДНЯ 19:30 2019-10-10T19:30:12+03:00

В нем могут принять участие школьники и студенты

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Третий Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Виртуозы Черноземья» пройдет в Воронеже с 28 ноября по 1 декабря.

«Воронежское духовое общество» приглашает показать в нем свое мастерство учащихся 5-8 классов детских школ искусств, 5-9 классов средне-специальных музыкальных школ, студентов колледжей и вузов.

Конкурс будет проводится по номинациям: «Солисты. Деревянные духовые инструменты», «Солисты. Медные духовые инструменты», «Солисты. Ударные инструменты», «Ансамбли (дуэты, трио, квартеты, квинтеты)».

ИСТОЧНИК KP.RU