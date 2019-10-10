2019-10-10T19:30:12+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет конкурс «Виртуозы Черноземья»

В нем могут принять участие школьники и студенты
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Третий Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Виртуозы Черноземья» пройдет в Воронеже с 28 ноября по 1 декабря.

«Воронежское духовое общество» приглашает показать в нем свое мастерство учащихся 5-8 классов детских школ искусств, 5-9 классов средне-специальных музыкальных школ, студентов колледжей и вузов.

Конкурс будет проводится по номинациям: «Солисты. Деревянные духовые инструменты», «Солисты. Медные духовые инструменты», «Солисты. Ударные инструменты», «Ансамбли (дуэты, трио, квартеты, квинтеты)».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский «Буран» победил ижевскую «Ижсталь»
В Воронеже раненого перепела сняли с козырька здания
Воронежцам покажут спектакль о японской актрисе Томоми Орита
Воронежская гимнастка взяла бронзу чемпионата мира в индивидуальном многоборье
Воронежцы увидят тактильные картины на выставке «Сокровища музеев России»
В Воронежское водохранилище выпустят мальков на 2,5 млн рублей
Отопительный сезон - 2019: в Воронеже с холодными батареями остаются меньше 250 домов
Усиление контроля за жильем детей-сирот и налоговые преференции для организаций: итоги заседания Воронежской облдумы
Воронежцам покажут архангельские спектакли
Рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило рейтинги Альфа-Банка на уровне BB+ и изменило прогноз по рейтингам на «Позитивный»
Воронежцы на день раньше официального старта в прокате увидят "Мысленный волк" Валерии Гай Германики