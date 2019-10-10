2019-10-10T18:21:06+03:00
Общество

В Воронежское водохранилище выпустят мальков на 2,5 млн рублей

Водоем зарыбят толстолобиками и белыми амурами, чтобы они очистили его от сине-зеленых водорослей
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежские власти собираются улучшить экологию водохранилища запуском в водоем 600 тысяч мальков белых толстолобиков и белых амуров (которые питаются водорослями). Тендер по поиску подрядчиков на зарыбление воронежского «моря» департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области опубликовал 9 октября на портале госзакупок. Держатель госконтракта должен доставит рыб и выпустить их в водоем до 16 декабря, учитывая погодные условия - при температуре от +8 до +18 градусов. На эти цели из облбюджета панируют направить 2,5 млн рублей (при торгах цену контракта рассчитывают снизить).

Заявки на аукцион можно подать до 19 октября. Итоги аукциона будут известны 21 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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