Воронежцам покажут архангельские спектакли

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-10T17:42:13+03:00

В театре драмы пройдет семь гастрольных постановок

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С 11 по 13 октября в Воронеже пройдут гастроли Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Труппа привезет в столицу Черноземья семь спектаклей, в том числе три детских.

11 октября в 12.00 на малой сцене театра драмы покажут волшебное путешествие «Сказка о царе Салтане» по Пушкину.

11 октября в 19.00 на большой сцене Кольцовского театра смотрите трагедию «Царь Эдип.Прозрение» по пьесе Софокла.

12 октября в 12.00 и 13 октября в 14.00 на малой сцене покажут сказку «Черная курица, или Подземные жители» по пьесе Погорельского.

12 октября в 16.00 на малой сцене представят семейную драму глазами ребенка «Тараканы» по рассказу Варламова.

12 октября в 19.00 на большой сцене смотрите комедию «Ревизор» по Гоголю.

13 октября в 11.00 на большой сцене покажут спектакль-праздник по мотивам сказок Степана Писахова «Морожены сказки» по пьесе Тимошенко.

13 октября в 18.00 на большой сцене представят комедию «Скупой, или Школа лжи» по Мольеру.

ИСТОЧНИК KP.RU