Воронежцы на день раньше официального старта в прокате увидят "Мысленный волк" Валерии Гай Германики

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-10T17:20:11+03:00

Изменить размер текста: A A

17 октября в прокате стартует фильм талантливого российского режиссера Валерии Гай Германики «Мысленный волк». Воронежцам повезет увидеть премьеру на день раньше - показ пройдет 16 октября в кинотеатре «Синема парк».

По мнению киноэкспертов, «Мысленный волк» является одним из самых интересных и дискуссионных фильмов, представленных в конкурсной программе прошедшего «Кинотавра». Фильм был удостоен премии за лучшее музыкальное сопровождение.

Билеты на предпремьеру можно купить на kinoteatr.ru, а можно выиграть в "Комсомолке" - подробности в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU