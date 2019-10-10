Воронежцы на день раньше официального старта в прокате увидят "Мысленный волк" Валерии Гай Германики
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17 октября в прокате стартует фильм талантливого российского режиссера Валерии Гай Германики «Мысленный волк». Воронежцам повезет увидеть премьеру на день раньше - показ пройдет 16 октября в кинотеатре «Синема парк».
По мнению киноэкспертов, «Мысленный волк» является одним из самых интересных и дискуссионных фильмов, представленных в конкурсной программе прошедшего «Кинотавра». Фильм был удостоен премии за лучшее музыкальное сопровождение.
Билеты на предпремьеру можно купить на kinoteatr.ru, а можно выиграть в "Комсомолке" - подробности в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU