Телеведущий Павел Любимцев прочитает воронежской детворе "Конька-Горбунка"

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-10T16:53:26+03:00

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В конце октябряя в Воронеж приедет известный актер, писатель, экс-ведущий программ "Путешествия натуралиста" и "Городское путешествие", официальный "голос" канала "Живая планета" Павел Любимцев. В рамках музыкально-литературного цикла "Сказки с оркестром" под аккомпанемент музыкантов Воронежского концертного зала артист почитает детворе сказку «Конек-Горбунок» под фрагменты произведений Лядова «Восемь русских народных песен» и Стравинского «Жар-птица».

Сказка пройдет в Воронежском концертном зале 26 октября в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU