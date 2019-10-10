2019-10-10T16:03:19+03:00
Здоровье

Воронежцы смогут бесплатно проверить свертываемость крови

Сделать это можно в рамках акции «День МНО»
Ярослав ИВАНОВ
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14 октября Воронеж присоединится к Всероссийской социальной акции «День МНО» ( МНО - это показатель свертываемости крови, который регулярно должны проверять люди с протезированными клапанами сердца, мерцательной аритмией и другими заболеваниями с высоким риском тромбоза). В этот день горожане смогут бесплатно измерить свой уровень МНО и получить консультации специалистов. Экспресс-диагностика помогает определить уровень свертываемости крови и риск возникновения тромбов, которые чаще всего становятся причиной смерти от инсультов и инфарктов. Это особенно важно для пациентов, принимающих антикоагулянты - препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов, чтобы своевременно корректировать дозировку.

Экспресс-диагностику можно пройти в областной больнице №1 (Московский пр. 151, кардиодиспансер, 2-й этаж) с 10.00 до 14.00 или в диагностическом центре (пл. Ленина, 5а, 1 этаж, корпус Б) с 09.00 до 15.00. Необходимо предварительно записаться на портале www.mnoportal.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-19-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

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