2019-10-10T15:15:02+03:00
Общество

В Воронеже открылся ресторан Аркадия Новикова

"Сыроварня" пока работает в техническом режиме
Ярослав ИВАНОВ
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В Центральном парке открылся ресторан «Сыроварня». Заведение известного ресторатора Аркадия Новикова возвели на месте "шайбы" - округлого павильона с правой стороны от входа в парк, который был давно заброшен и портил вид отреставрированной зеленой зоны. Напомним, в советское время в "шайбе" было кафе, выставочная зона и дискотека - до того момента, когда парк затопило наводнение и все постепенно пришло в запустение.

Теперь на месте снесенного объекта построили современный двухуровневый комплекс из стекла. «Сыроварня» открылась 8 октября, пока в техническом режиме. Внешний вид кафе должны доработать деревянными ламелями, согласно утвержденному проекту. К финальному виду объект обещают привести к концу 2019 - началу 2020 года.

Напомним, согласно проекту, на первом этаже планируется заведение общепита более демократической направленности, а на верхнем - респектабельный ресторан с открытой крышей, где будут стоять столики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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