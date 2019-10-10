В Воронежской области тревожная кнопка спасла магазин от кражи

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-10T15:12:33+03:00

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В городе Лиски Воронежской области сотрудники Росгвардии не дали вору похитить из магазина бытовую химию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 10 октября.

Инцидент произошел накануне, 9 октября. В магазин зашел мужчина, набрал товаров на 2600 рублей и попытался скрыться, не оплатив покупку. Работник торговой точки нажала на тревожную кнопку и сработала сигнализация.

Наряд группы задержания в течение трёх минут прибыл на объект как раз в тот момент, когда вор попытался сбежать. Его задержали. Бытовую химию вернули владельцу магазина.

Вором оказался 33-летний неработающий местный житель. Его передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU