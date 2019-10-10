В Воронеже пройдет кинофестиваль Amfest

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-10T14:22:14+03:00

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С 15 по 20 октября в Воронеже пройдет фестиваль американского кино Amfest. В кинотеатре «Спартак» киноманам покажут семь фильмов, в том числе короткометражки.

15 октября в 19.00 смотрите приключенческую комедию «Арахисовый сокол» (12+) с Шайей ЛаБаф и Дакотой Джонсон. Вылетев в окно, герой очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу – крупной суммы денег. Паре головорезов – головы друга. Молодой медсестре – любви. А ему – путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла...

16 октября в 19.00 «Прощание» (12+) - смешная и вдохновляющая история о неловкои девчонке Билли, которая приезжает в отчии дом в Китае, где семья устраивает свадьбу внука, чтобы скрыть от бабушки ее диагноз. Фильм получил приз зрительских симпатии фестиваля «Санденс».

17 октября в 19.00 «С любовью, Антоша» (16+). Документальный фильм Гаррет Прайс рассказывает историю прекрасного человека, талантливого артиста и подлинного интеллектуала Антона Ельчина, который погиб в июне 2016-го, ему было 27) - в дневниках и любительских видео, воспоминаниях товарищей детства и партнеров по площадке – Кристен Стюарт, Уиллема Дефо, Дженнифер Лоуренс, Николаса Кейджа, Джоди Фостер... Ельчин был редким актером-звездой, сохранившим и лучшие человеческие качества.

18 октября в 19.00 покажут сборник из двух фильмов. «Звук тишины» - о специалисте по саунду квартир. В шумном Нью-Йорке такая профессия более чем важна. Новой клиенткой Питера становится Эллен, страдающая синдромом хронической усталости... Самый обаятельный американский дебют года, волнующий и сюжетом, и визуальными находками, и оригинальным саунд-дизайном. Ладно придуманный, с его идущей от интеллекта меланхолией и душевным юмором «выстреливает» и благодаря неожиданному актерскому дуэту Питера Сарсгаарда и Рашиды Джонс: их отношения складываются в настоящую лирическую симфонию большого города. «Настоящая американка» - о приехавшей в 1994 году в американскую семью по обмену студентке из бывшего Советского Союза. В день своего 17-летия, которое отмечает ее «американская семья», она попадает в ряд неудобных ситуаций, сталкивается с культурными предпочтениями пока мало известного ей западного мира... 16+

19 октября в 18.30 NIMIC (12+) короткометражка с Мэттом Диллоном. Режиссер Йоргос Лантимос демонстрирует абсолютное совершенство, создавая болезненно притягательный, наполненный паранойей и чудесами мир. 12 минут фильма, названного написанным с ошибкой словом «мим», «имитатор», остаются в памяти, как прилипчивый и сладкий кошмар.

19 октября в 19.00 комедия «Ода к радости» (18+) с Мартином Фриманом. Рухнуть в обморок на свадьбе друзей – только бедолага Чарли способен на такое: любые сильные (и особенно радостные!) переживания моментально отправляют его в забытье. Совсем трудно становится, когда Чарли знакомится с Франческой, абсолютной девушкой своей мечты. Ведь любовь и радость – то, что тебе запрещено по медицинским показаниям...

ИСТОЧНИК KP.RU