2019-10-10T17:29:16+03:00
Общество

Воронежцы о подорожании стоимости проезда: мнения из соцсетей

Горожане смирились с повышением платы, но не с дифференцированными тарифами
Павел ВАСИЛЬЕВЮлия ДИДЕНКО
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За одну поездку в маршрутке придется заплатить 23 рубля.За одну поездку в маршрутке придется заплатить 23 рубля.Фото: из архива «КП»
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Стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа вырастет с 17 до 23 рублей при оплате наличными и до 21 - при оплате картой с 28 октября. Судя по комментариям горожан в социальных сетях, приняли они эту новость почти героически. Однако смутила их дифференцированная оплата:

«Дискриминация по признаку способа оплаты. А для водителей дополнительная мотивация ломать терминалы. Удобства для пассажиров это разделение не создает, поэтому остается один простой вопрос - кому это выгодно?» - вопрошает один из пользователей.

«Сделайте проездные. Карта не у всех есть. Не у всех нормально работает. Не все держат зарплату на карте», - написал другой воронежец.

«Ключевая фраза: «Ничего не изменится, пока сидят чиновники лоббирующие интересы частных перевозчиков». Будет только хуже. Жаль людей, гонки еще сильнее будут со смертельными исходами. Чиновники на этих убитых и небезопасных ПАЗиках не ездят с неадекватными водителями!» - выразил беспокойство местный житель.

«Детям и пенсионерам скидку бы сделали лучше», - предложила горожанка.

«Было бы логично ввести проездные, по которым проезд был бы дешевле, чем при единоразовой оплате» - отметила другая жительница Воронежа.

«Людей много - терминал один. В часы пик сложно расплачиваться картой», - написал воронежец.

Что касается проездных - эта возможность реализуется при вводе единой транспортной карты. Появиться таковая может уже весной следующего года. Власти также обещают, что перевозчики закупят 955 автобусов в течение трех лет. А обусловленность дифференцированного тарифа выражается в том, что расчеты с перевозчиками станут более прозрачными. В перспективе это позволит отстранить водителей от дел с "живыми" деньгами и устранить гонки за пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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