В Воронежской области мужчина отделался условным сроком за избиение товарища гвоздодером

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-10T13:54:46+03:00

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Аннинский райсуд вынес приговор местному жителю, который чуть не убил товарища гвоздодером. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Все произошло 16 июня утром. Пьяный мужчина пришел в гости к своему знакомому, с которым до этого у него произошел конфликт. Он застал товарища лежащим на диване, и стал бить его гвоздодером по голове. Когда друг начал защищаться, то инструмент попал ему в руку.

Мужчина получил перелом правой локтевой кости в средней трети, раны теменной области и синяки на лице. Пострадавший подал заявление в полицию. Затем дело дошло до суда.

Подсудимый во всем сознался. Суд также признал его виновным по ч. 2 ст. 112 УК РФ как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Мужчине назначили год условного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU