Маршакфест начал прием заявок от юных воронежцев на участие в детском жюри форума

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-10T13:35:53+03:00

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Фестиваль «Маршак», который пройдет в этом году с 26 октября по 3 ноября, начал прием заявок от юных воронежцев на участие в детском жюри. Напомним, детское жюри и церемония награждения лучших участников форума по итогам его работы станет новшеством пятого Маршакфеста.

- В этом году ребята выступят в качестве самопровозглашенных экспертов театра, проверят программу фестиваля на актуальность для целевой аудитории, а также сами «сочинят» церемонию награждения. Курировать «жюри» будет швейцарский режиссер Корсин Гауденц, он наберет в проект восемь ребят. В течение всего фестиваля они будут обсуждать постановки фестиваля, разбирать ошибки и оценивать спектакли, - отметили в дирекции Маршакфеста.

Заявочную анкету можно подать в дирекцию до 18 октября. Для претендентов важны любовь к театру, знание, что такое рецензия к спектаклю и умение ее написать, знание английского языка приветствуется. В жюри будут работать подростки 12-16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU