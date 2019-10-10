2019-10-10T13:35:53+03:00
Звезды

Маршакфест начал прием заявок от юных воронежцев на участие в детском жюри форума

Анкеты нужно подать до 18 октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Фестиваль «Маршак», который пройдет в этом году с 26 октября по 3 ноября, начал прием заявок от юных воронежцев на участие в детском жюри. Напомним, детское жюри и церемония награждения лучших участников форума по итогам его работы станет новшеством пятого Маршакфеста.

- В этом году ребята выступят в качестве самопровозглашенных экспертов театра, проверят программу фестиваля на актуальность для целевой аудитории, а также сами «сочинят» церемонию награждения. Курировать «жюри» будет швейцарский режиссер Корсин Гауденц, он наберет в проект восемь ребят. В течение всего фестиваля они будут обсуждать постановки фестиваля, разбирать ошибки и оценивать спектакли, - отметили в дирекции Маршакфеста.

Заявочную анкету можно подать в дирекцию до 18 октября. Для претендентов важны любовь к театру, знание, что такое рецензия к спектаклю и умение ее написать, знание английского языка приветствуется. В жюри будут работать подростки 12-16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже пройдет кинофестиваль Amfest
Снос реакторного корпуса Воронежской атомной станции теплоснабжения обойдется почти в 1,5 миллиарда
В Воронежской области мужчина отделался условным сроком за избиение товарища гвоздодером
За три года в Воронеже обновят почти тысячу автобусов
Чиновники о подорожании стоимости проезда в Воронеже: новый тариф экономически обоснован
Больше 90% домов в Ленинском районе получили тепло
В Воронежском заповеднике засняли бабочку-колибри
В Воронеже разгрузку в «Пятерочке» приостановили из-за жалобы жителей на шум
В Воронеже женщина раскусила телефонного мошенника и не отдала ему деньги
Проезд в общественном транспорте Воронежа подорожает с 28 октября
Следователи просят воронежцев помочь в поисках матери, лишившей жизни своего ребенка
Под Воронежем в аварийном доме на кровать женщины упала гора кирпичей
В Воронеже шиномонтажник угнал автомобиль, чтобы прокатиться по городу
Депутаты облдумы согласовали кандидатуру нового прокурора Воронежской области
Центральный рынок обрушил цены на сезонные овощи и фрукты, организовав «Фермерскую ярмарку выходного дня»!
В Воронеже пенсионерка нашла чужую банковскую карту на улице и оплатила ей покупки
В Воронежской области микроавтобус сбил мужчину
Воронежцев позвали на уборку на древнем кургане
Воронежская область попала в рейтинг регионов по числу погибших в ДТП детей из-за нарушений
В Воронеже свадебная свеча разбила лобовое стекло машины
Noize MC выступит в Воронеже с оркестром русских народных инструментов
Никто не захотел браться за ремонт крыши Воронежского театра оперы и балета
Житель Воронежской области увидел судебных приставов и попрощался со своим "Инфинити"
Газопровод в центре Воронежа перекрыли после утечки
Житель Воронежской области угнал машину с помощью кирпича
В Воронеже без тепла остались два детсада
Эксперты оценили удобство приложения Альфа-Банка
Отопительный сезон - 2019: в Воронеже дали тепло в 87% домов