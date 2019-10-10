2019-10-10T13:19:36+03:00
Общество

Больше 90% домов в Ленинском районе получили тепло

Все 47 котельных работают на полную мощность
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В Ленинском районе Воронежа завершается пуск тепла в жилые дома. К этому моменту отопление поступает в 55 соцобъектов (в них тепло с 26 сентября) и 90% жилых домов (всего в районе 529 многоэтажек). В управе работает телефон «горячей линии» по проблемам с теплом.

Все 13 организаций (47 котельных), поставляющих тепловую энергию для нужд отопления, работают в штатном режиме, - рассказали в управе. - Для обеспечения надлежащих параметров на всей территории требуется время, поскольку каждый новый подключаемый дом изменяет параметры в общей системе, после чего необходима повторная регулировка. Поэтому сначала обеспечивается пуск теплоносителя во все дома, затем производится регулировка самих домов. Как правило, этот процесс занимает не более двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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