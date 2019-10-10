В Воронеже разгрузку в «Пятерочке» приостановили из-за жалобы жителей на шум

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-10T12:41:34+03:00

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В Воронеже судебные приставы приостановили разгрузочные работы в магазине «Пятерочка» на Ленинском проспекте, 221 из-за жалобы местных жителей на шум. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в четверг, 10 октября.

Жильцы многоквартирного дома обратились в Роспотребнадзор из-за шума во время проведения разгрузочных работ в магазине. Проверка установила, что уровни звукового давления в жилой комнате квартиры превышают предельно допустимые нормы на 4-9 дБ. Указанные нарушения не соответствуют требованиям Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Магазин уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, поэтому суд признал юридическое лицо виновным и в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) и назначил ему наказание в виде приостановления деятельности разгрузочных работ на 40 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU