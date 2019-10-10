В Воронеже женщина раскусила телефонного мошенника и не отдала ему деньги

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-10T12:28:47+03:00

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В Воронеже местная жительница смогла распознать мошенника во время телефонного разговора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 10 октября.

Накануне в полицию обратилась 51-летняя женщина. Она рассказала. что сдавала в аренду гараж и ждала звонка арендатора, который должен был передать ей деньги. В этот момент ей позвонил мошенник. Горожанка решила, что это арендатор и назвала его по имени. Обманщик подыграл и заявил, что готов перевести ей деньги.

Мошенник попросил женщину подойти к банкомату и начал надиктовывать банковские операции. Тогда-то она и заподозрила неладное. Местная жительница бросила трубку и перезвонила арендатору, который сообщил, что не звонил ей. Так горожанке удалось сохранить деньги.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в регионе зарегистрировано восемь сообщений о мошенничествах. Все они совершены бесконтактным способом, посредством телефонной связи и сети Интернет. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 580 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU