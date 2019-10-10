2019-10-10T10:13:49+03:00
Происшествия

В Воронежской области микроавтобус сбил мужчину

Пешеход переходил дорогу не по «зебре»
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Тресоруково Лискинского района микроавтобус сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 10 октября.

Авария произошла на улице Мира в 18.35. Водитель автомобиля «Форд Транзит», 40-летний местный житель, сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешехода в бессознательном состоянии с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Его личность пока не установлена.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 125 ДТП, из них в областном центре – 94, на федеральных трассах - 5, в районах области – 26. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже пройдет кинофестиваль Amfest
Снос реакторного корпуса Воронежской атомной станции теплоснабжения обойдется почти в 1,5 миллиарда
В Воронежской области мужчина отделался условным сроком за избиение товарища гвоздодером
Маршакфест начал прием заявок от юных воронежцев на участие в детском жюри форума
За три года в Воронеже обновят почти тысячу автобусов
Чиновники о подорожании стоимости проезда в Воронеже: новый тариф экономически обоснован
Больше 90% домов в Ленинском районе получили тепло
В Воронежском заповеднике засняли бабочку-колибри
В Воронеже разгрузку в «Пятерочке» приостановили из-за жалобы жителей на шум
В Воронеже женщина раскусила телефонного мошенника и не отдала ему деньги
Проезд в общественном транспорте Воронежа подорожает с 28 октября
Следователи просят воронежцев помочь в поисках матери, лишившей жизни своего ребенка
Под Воронежем в аварийном доме на кровать женщины упала гора кирпичей
В Воронеже шиномонтажник угнал автомобиль, чтобы прокатиться по городу
Депутаты облдумы согласовали кандидатуру нового прокурора Воронежской области
Центральный рынок обрушил цены на сезонные овощи и фрукты, организовав «Фермерскую ярмарку выходного дня»!
В Воронеже пенсионерка нашла чужую банковскую карту на улице и оплатила ей покупки
Воронежцев позвали на уборку на древнем кургане
Воронежская область попала в рейтинг регионов по числу погибших в ДТП детей из-за нарушений
В Воронеже свадебная свеча разбила лобовое стекло машины
Noize MC выступит в Воронеже с оркестром русских народных инструментов
Никто не захотел браться за ремонт крыши Воронежского театра оперы и балета
Житель Воронежской области увидел судебных приставов и попрощался со своим "Инфинити"
Газопровод в центре Воронежа перекрыли после утечки
Житель Воронежской области угнал машину с помощью кирпича
В Воронеже без тепла остались два детсада
Эксперты оценили удобство приложения Альфа-Банка
Отопительный сезон - 2019: в Воронеже дали тепло в 87% домов