В Воронежской области микроавтобус сбил мужчину

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-10T10:13:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Тресоруково Лискинского района микроавтобус сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 10 октября.

Авария произошла на улице Мира в 18.35. Водитель автомобиля «Форд Транзит», 40-летний местный житель, сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешехода в бессознательном состоянии с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Его личность пока не установлена.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 125 ДТП, из них в областном центре – 94, на федеральных трассах - 5, в районах области – 26. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU