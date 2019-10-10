В Воронежской области микроавтобус сбил мужчину
В селе Тресоруково Лискинского района микроавтобус сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 10 октября.
Авария произошла на улице Мира в 18.35. Водитель автомобиля «Форд Транзит», 40-летний местный житель, сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешехода в бессознательном состоянии с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Его личность пока не установлена.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 125 ДТП, из них в областном центре – 94, на федеральных трассах - 5, в районах области – 26. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU