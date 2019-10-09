Noize MC выступит в Воронеже с оркестром русских народных инструментов
Концерт пройдет 1 ноября
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Noize MC снова приедет с концертом в столицу Черноземья. Но в этот раз музыкант приготовил для своих поклонников сюрприз: Иван Алексеев выступит в Воронеже с оркестром русских народных инструментов.
Первая проба такой коллаборации состоялась в 2017-м в Белгородской филармонии по случаю локального музыкального фестиваля. И вот спустя два года новый музыкальный проект Noize MC созрел для полноценной двухчасовой презентации.
Концерт пройдет 1 ноября Event-Hall, начало в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU