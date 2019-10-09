2019-10-09T19:03:20+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области увидел судебных приставов и попрощался со своим "Инфинити"

Мужчина накопил налоговых задолженностей на 900 тысяч рублей
Виктор ПАВЛОВ
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Рамонские судебные приставы всерьез взялись за дело 43-летнего местного жителя. Мужчина накопил налоговых задолженностей на 900 тысяч рублей. Добровольно расставаться с такой внушительной суммой он не спешил.

Приставы выяснили, что у должника есть автомобиль "Инфинити". Машину от них он усердно скрывал, чтобы ее не арестовали. При этом мужчина продолжал на ней передвигаться.

- Был установлен маршрут передвижения автомобиля, - рассказывают в УФССП по Воронежской области. - В итоге его задержали в центре Воронежа. Имущество арестовано и передано на ответственное хранение в специализированную организацию.

Ранее житель Воронежа, собравший штрафов ГИБДД на 800 тысяч рублей, лишился своего БМВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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