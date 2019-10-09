Житель Воронежской области увидел судебных приставов и попрощался со своим "Инфинити"
Рамонские судебные приставы всерьез взялись за дело 43-летнего местного жителя. Мужчина накопил налоговых задолженностей на 900 тысяч рублей. Добровольно расставаться с такой внушительной суммой он не спешил.
Приставы выяснили, что у должника есть автомобиль "Инфинити". Машину от них он усердно скрывал, чтобы ее не арестовали. При этом мужчина продолжал на ней передвигаться.
- Был установлен маршрут передвижения автомобиля, - рассказывают в УФССП по Воронежской области. - В итоге его задержали в центре Воронежа. Имущество арестовано и передано на ответственное хранение в специализированную организацию.
Ранее житель Воронежа, собравший штрафов ГИБДД на 800 тысяч рублей, лишился своего БМВ.
ИСТОЧНИК KP.RU