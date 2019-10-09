Воронежского таксиста наказали за парковку на тротуаре
Воронежцы разместили в соцсети фотографии машины такси, припаркованной на тротуаре. На беду водителя, снимки заметили сотрудники Госавтоинспекции. По факту нарушения начали проверку.
Довольно быстро отыскали 49-летнего водителя "Ниссан-Альмера". Тот признался, что 6 октября примерно в 9.00 он оставил машину на пешеходной дорожке квартала "Олимпийский бульвар".
- Водителя привлекли к ответственности в соответствии с частью 3 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств". Ему назначен штраф в размере 1000 рублей, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
Инспекторы напоминают, что о нарушениях можно сообщать по телефону 269-61-02 или на сайт ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU