2019-10-09T17:27:32+03:00
Происшествия

Воронежского таксиста наказали за парковку на тротуаре

"Ниссан" занял пешеходную дорожку в квартале "Олимпийский бульвар"
Виктор ПАВЛОВ
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Воронежцы разместили в соцсети фотографии машины такси, припаркованной на тротуаре. На беду водителя, снимки заметили сотрудники Госавтоинспекции. По факту нарушения начали проверку.

Довольно быстро отыскали 49-летнего водителя "Ниссан-Альмера". Тот признался, что 6 октября примерно в 9.00 он оставил машину на пешеходной дорожке квартала "Олимпийский бульвар".

- Водителя привлекли к ответственности в соответствии с частью 3 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств". Ему назначен штраф в размере 1000 рублей, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Инспекторы напоминают, что о нарушениях можно сообщать по телефону 269-61-02 или на сайт ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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