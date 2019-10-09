Под Воронежем на видео попало ДТП с четырьмя ранеными

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-09T16:15:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 9 октября, в 10.15 на 16 километре дороги Воронеж-Тамбов недалеко от села Бабяково случилось ДТП, в котором пострадали четверо мужчин. На размещенных в паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» фото видно, что после столкновения с «Ладой» «Жигули» встали на бок. Выглядело это страшновато, так что многие проезжавшие водители опасались, что не обошлось без смертей.

- 44-летний воронежец, руливший ВАЗ-2102, врезался в тумбу на разделительной полосе. Машину отбросило на «встречку» - прямо на «Ладу-Гранту», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Воронежской области. – В результате ДТП были сильно покорежены автомобили и получили травмы различной степени тяжести четверо. Кроме водителя «Жигулей», пострадали 39-летний мужчина из Верхней Хавы, управлявший «Ладой», а также два пассажира: 59-летний, ехавший в ВАЗ-2102, и 65-летний из «Гранты». Их всех отвезли в больницу «Электроника».

Авария перед Бабяково: четверо ранены.Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU