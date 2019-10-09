Новый знакомый ограбил жительницу Воронежа и попытался уехать из города

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-09T15:36:06+03:00

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Романтическое знакомство 37-летней жительницы Воронежа с молодым человеком обернулось грабежом. Женщина пригласила нового знакомого к себе домой. Однако ухажер вовсе не был настроен на посиделки за чашечкой чая и преследовал другие цели. В какой-то момент он напал на хозяйку, ударил ее и забрал мобильный телефон. А после этого быстро покинул квартиру.

Потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники составили фоторобот предполагаемого преступника и распространили ориентировку на него. Вскоре сотрудники ГИБДД заметили похожего человека среди пассажиров рейсового автобуса на выезде из города. Мужчину задержали. Во время обыска среди его вещей нашли похищенный телефон.

Мужчину, который оказался уроженцем ближнего зарубежья, доставили в отдел полиции. Там он сознался в совершенном преступлении. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «грабеж», предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU